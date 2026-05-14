Ağırlıkları 10 kiloyu bile buluyor! Tedirgin eden görüntüye rahatlatan açıklama
Antalya Körfezi'nde her yıl açıkta seyreden ancak bu yıl şiddetli poyrazın etkisiyle kıyıya kadar ulaşan denizanası geçişi tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Şu anda popülasyon oldukça düştü. Olanlar da zaten dipte. Bu dibe düşenler ölüyor, çıyanlar, yengeçler, deniz salyangozları bunları tüketiyor. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir" dedi.
Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında denizin açıklarında başlayıp, yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri, bu kış yaşanan sert poyrazlar nedeniyle körfez içlerine kadar ulaştı.
Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları, zaman zaman kıyılarda ve deniz yüzeyinde gözükürken, balıkçıların da ağlarına zarar verdi.
Ancak son günlerde geçişin tamamlanmasıyla körfezde bulunan denizanası popülasyonu oldukça düştü.