Ahmet Ercan en riskli illeri saydı, 7.3'lük deprem uyarısı yaptı: 'Çok etkin ve vahşi kırıklardır'

Türkiye'nin deprem açısından en riskli yerlerini açıklayan Ercan, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’den geçen fay hatlarını hatırlatarak "Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7.3’e kadar yükselir" dedi.