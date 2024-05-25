Ahmet Ercan en riskli illeri saydı, 7.3'lük deprem uyarısı yaptı: 'Çok etkin ve vahşi kırıklardır'
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili yeni uyarılarda bulundu. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna işaret eden Ercan, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'ye illere dikkat çekti. Türkiye'nin deprem açısından en riskli yerlerini açıklayan Ercan, "Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır" dedi.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Marmara'nın güneyi için deprem uyarıları yapmaya devam ediyor.
Türkiye'nin deprem açısından en riskli yerlerini açıklayan Ercan, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’den geçen fay hatlarını hatırlatarak "Bunlar çok etkin ve vahşi kırıklardır. Bunların üretebileceği deprem büyüklükleri 7.3’e kadar yükselir" dedi.
Prof. Dr. Ercan, ayıca 2 bölge haricinde büyükşehirlerin deprem kuşağı üzerinde olduğunu söyledi. "Aydın, İzmir, Bodrum ve Fethiye’nin yerlerini değiştiremezsin" ifadelerini kullanan Ercan, "Burada yapılması gereken sağlam yerde sağlam konutu yapmaktır" ifadelerini kullandı.
Ercan'ın yaptığı açıklamalardan önemli satırbaşları şöyle: