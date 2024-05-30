Ahmet Ercan, il il, ilçe ilçe sayıp 7.5'luk deprem uyarısı yaptı: Depremlerle kükreyerek...
Olası deprem risklerine karşı uyarılarına devam eden Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti. Ercan, hem il, hem de ilçeleri sayarak 7.5 büyüklüğüne kadar varan deprem uyarısında bulundu.
Deprem profesörü Ahmet Ercan, bölge bölge, il il depreme karşı uyarmaya devam ediyor.
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Yer Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.
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Ercan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Kırığı'nın kuzeyinde İstanbul'u, güneyinde ise Karasu, Bursa ve Altınoluk'u işaret etti.
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Ahmet Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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