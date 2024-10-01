  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Ahmet Ercan ilçe ilçe sayarak deprem uyarısı yaptı ; Buralardan uzak durun!

Ahmet Ercan ilçe ilçe sayarak deprem uyarısı yaptı ; Buralardan uzak durun!

Prof. Dr. Ahmet Ercan İzmir, Adana, Mersin, İstanbul, Bursa gibi depreme karşı tehlikeli olan ilçeleri uyardı

Ahmet Ercan ilçe ilçe sayarak deprem uyarısı yaptı ; Buralardan uzak durun! - Sayfa 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından on milyonlarca vatandaşın depremlere karşı hassasiyeti arttı. Öyle ki meydana gelen her depremde gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi’ne çevriliyor.

1 | 27
Ahmet Ercan ilçe ilçe sayarak deprem uyarısı yaptı ; Buralardan uzak durun! - Sayfa 2

Öte yandan uzmanların da görüşleri takip ediliyor. Türkiye’de yakından takip edilen deprem uzmanlarından biri de Prof. Övgün Ahmet Ercan oluyor. Bingöl’de kayıtlara geçen depremin ardından vatandaşlar Ercan’ın açıklamalarına odaklandı.

2 | 27
Ahmet Ercan ilçe ilçe sayarak deprem uyarısı yaptı ; Buralardan uzak durun! - Sayfa 3

‘DOĞA ER GEÇ ÖCÜNÜ ALIR’

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sarsıntıyı 4 kat büyüten, çalkalayan(rezonans) sulak,tarım alanlarına dikilen gökdelenler depremle yıkılabilir: İzmir/Bayraklı,Bornova, İnciraltı, Mavi Şehir, İstanbul/Ataköy,Haramidere,Çukurova/Adana, Mersin, Bursa/Nilüfer, Hatay/Antakya, Defne, Aydın/….DOĞA ÖCÜNÜ ER GEÇ ALIR.”

3 | 27
Ahmet Ercan ilçe ilçe sayarak deprem uyarısı yaptı ; Buralardan uzak durun! - Sayfa 4

AFAD Türkiye’de depreme karşı en güvenli şehirleri listeledi. onedio.com’da yer alan listenin tamamı şöyle:

4 | 27