Ahmet Ercan ilçe ilçe sayarak deprem uyarısı yaptı ; Buralardan uzak durun!
Prof. Dr. Ahmet Ercan İzmir, Adana, Mersin, İstanbul, Bursa gibi depreme karşı tehlikeli olan ilçeleri uyardı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından on milyonlarca vatandaşın depremlere karşı hassasiyeti arttı. Öyle ki meydana gelen her depremde gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi’ne çevriliyor.
Öte yandan uzmanların da görüşleri takip ediliyor. Türkiye’de yakından takip edilen deprem uzmanlarından biri de Prof. Övgün Ahmet Ercan oluyor. Bingöl’de kayıtlara geçen depremin ardından vatandaşlar Ercan’ın açıklamalarına odaklandı.
‘DOĞA ER GEÇ ÖCÜNÜ ALIR’
Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Sarsıntıyı 4 kat büyüten, çalkalayan(rezonans) sulak,tarım alanlarına dikilen gökdelenler depremle yıkılabilir: İzmir/Bayraklı,Bornova, İnciraltı, Mavi Şehir, İstanbul/Ataköy,Haramidere,Çukurova/Adana, Mersin, Bursa/Nilüfer, Hatay/Antakya, Defne, Aydın/….DOĞA ÖCÜNÜ ER GEÇ ALIR.”
AFAD Türkiye’de depreme karşı en güvenli şehirleri listeledi. onedio.com’da yer alan listenin tamamı şöyle: