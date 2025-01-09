Aile hekimleri grevde mi, iş başı ne zaman: İşte son durum (9 Ocak 2025)

Bu durumda hem hastalar hem de hekimlerin haklı olduğu belli başlı konular var. Ancak vatandaşlar artık peş peşe yapılan grevlere tepkili. Zira hastaları olan çok sayıda vatandaş, aile hekimini göremediği zaman zor durumla karşı karşıya kalıyor.