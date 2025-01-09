Aile hekimleri grevde mi, iş başı ne zaman: İşte son durum (9 Ocak 2025)
Son dönemde peş peşe yapılan grevlerle sesini duyurmaya çalışan aile hekimleri, 2025’te de grevlerini sürdüreceğini açıkladı. Peki aile hekimleri bugün grevde mi, ne zaman iş başı yapılacak ve neden grev yapıyorlar. İşte merak edilen her şey!
Her mahallenin ve sokağın kurtarıcısı olan aile hekimleri, 2024’ten bu yana düzenli olarak iş bırakma kararı alıyor. "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle, aile hekimleri belli başlı tarihlerde grevlerini sürdürürken, seslerini duyurmak için grev yapıyorlar.
Bu durumda hem hastalar hem de hekimlerin haklı olduğu belli başlı konular var. Ancak vatandaşlar artık peş peşe yapılan grevlere tepkili. Zira hastaları olan çok sayıda vatandaş, aile hekimini göremediği zaman zor durumla karşı karşıya kalıyor.