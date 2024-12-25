Ak Parti Grup toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve neler konuşulacak

Türkiye’de 9 milyondan fazla asgari ücretlinin merakla beklediği zamlı maaş açıklandı. Yüzde 30 oranında zam yapılan 2025 asgari ücret için rakam halk tarafından çok yeterli görülmedi. Bununla birlikte gözler her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.