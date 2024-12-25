Ak Parti Grup toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve neler konuşulacak
Türkiye’de 9 milyon asgari ücretlinin zamlı maaşı 22.104 TL olurken, açıklanan rakam gündemin ana başlıkları arasında yer aldı. Bununla birlikte gözler bir umut olarak Ak Parti grup toplantısına çevrildi. Peki toplantı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve neler açıklanacak? İşte merak edilen her şey…
Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler bir kez daha Ak Parti grup toplantısına çevrildi. Peki toplantı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak. Ak Parti toplantısında neler konuşulacak?
Türkiye’de 9 milyondan fazla asgari ücretlinin merakla beklediği zamlı maaş açıklandı. Yüzde 30 oranında zam yapılan 2025 asgari ücret için rakam halk tarafından çok yeterli görülmedi. Bununla birlikte gözler her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.
Son birkaç yıldır asgari ücretin açıklanmasının ardından refah payı müjdeleyen Erdoğan’ın, 2025 asgari ücretinin açıklanmasının hemen akabinde X’ten gönderi paylaşması herkesi şaşırtmıştı.