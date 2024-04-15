Akaryakıt zammında AB'yi geçtik: Türkiye'de yüzde 113 Avrupa'da yüzde 1,5 zam
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Türkiye'de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yüksek vergi oranları ve diğer nedenler akaryakıt fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Türkiye'de bir yılda benzine uygulanan zam oranı yüzde 113'e kadar çıktı. Öte yandan, AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatları da 14 aylık bir süreçte sadece yüzde 1.5 oranında artış gösterdi.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki artışlar Avrupa'da benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Avrupalılar geçen yıla kıyasla sadece yüzde 1.5 oranında daha pahalı bir litre benzini satın alırken, Türkiye'de benzine yapılan zamların ardından bir yılda yüzde 113'lük bir artış yaşandı. 2023 seçimlerinin ardından devreye alınan vergi ve zamlar ile döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu.
BENZİN 43 LİRAYI AŞTI
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan artışlar da akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki etti. Temmuz ayında benzindeki ÖTV tutarı litre başına 2.52 TL'den 7.53 TL'ye, motorinde ise 2.05 TL'den 7.06 TL'ye yükseltildi.
Sözcü'nün haberine göre; Ocak 2024'te ise bu tutarlar litre başına benzinde 9.45 TL, motorinde ise 8.86 TL olarak belirlendi. Ardından gelen zamların etkisiyle Nisan 2023'te 21.32 TL olan benzinin litre fiyatı, bu ay yüzde 113'lük bir artışla 43.56 TL'ye yükseldi. Motorin ise Nisan 2023'te 20.37 TL iken, bu ay yüzde 106'lık bir artışla 42.1 TL'ye çıktı.
AB'DE ORTALAMA 1.696 EURO
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre, Şubat 2024'te AB ülkelerinde ortalama motorin fiyatı litre başına 1.696 Euro olarak belirlendi. Bu ülkelerde fiyatların 2023'ten bu yana ortalama yüzde 4'ün üzerinde düştüğü görüldü. AB ülkelerinde ortalama 95 oktan benzin fiyatı da 14 ayda yüzde 1.5 arttı.