Akaryakıt zammında AB'yi geçtik: Türkiye'de yüzde 113 Avrupa'da yüzde 1,5 zam

Sözcü'nün haberine göre; Ocak 2024'te ise bu tutarlar litre başına benzinde 9.45 TL, motorinde ise 8.86 TL olarak belirlendi. Ardından gelen zamların etkisiyle Nisan 2023'te 21.32 TL olan benzinin litre fiyatı, bu ay yüzde 113'lük bir artışla 43.56 TL'ye yükseldi. Motorin ise Nisan 2023'te 20.37 TL iken, bu ay yüzde 106'lık bir artışla 42.1 TL'ye çıktı.