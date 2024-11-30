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  4. Akdeniz'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek o fayı işaret etti

Akdeniz'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek o fayı işaret etti

Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce Antalya için 7'lik deprem uyarısında bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, hangi fay hattını işaret etti? İşte yanıtı...

Akdeniz'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek o fayı işaret etti - Sayfa 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce fay hatlarını sıralayarak 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunduğu Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek o fayı işaret etti - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Akdeniz'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek o fayı işaret etti - Sayfa 3

Antalya Gazipaşa'ya 74 kilometre mesafede gerçekleşen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kıbrıs- Helen fay hattını işaret etti.

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Akdeniz'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek o fayı işaret etti - Sayfa 4

Görür, "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5.2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" diye yazdı.

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