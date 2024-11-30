Akdeniz'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek o fayı işaret etti
Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce Antalya için 7'lik deprem uyarısında bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, hangi fay hattını işaret etti? İşte yanıtı...
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce fay hatlarını sıralayarak 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunduğu Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Antalya Gazipaşa'ya 74 kilometre mesafede gerçekleşen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kıbrıs- Helen fay hattını işaret etti.