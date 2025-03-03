AKOM tarih vererek duyurdu: İstanbul'a bahar geliyor! Uzmanlardan ani sıcaklık değişimi uyarısı

SICAKLILAR ARTACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından megakent özelinde yapılan duyuruya göre haftanın ilk günü serin ve yağışlı hava etkili olsa da, salı gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.