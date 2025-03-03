AKOM tarih vererek duyurdu: İstanbul'a bahar geliyor! Uzmanlardan ani sıcaklık değişimi uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM hava raporlarını paylaştı. İstanbul, yeni haftayla birlikte bahar havasına adım atıyor.
SICAKLILAR ARTACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından megakent özelinde yapılan duyuruya göre haftanın ilk günü serin ve yağışlı hava etkili olsa da, salı gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.
6 Mart Perşembe günü sıcaklık 15°C’ye ulaşırken, hafta sonuna doğru 16°C’yi bulacak. Geceleri ise sıcaklık 2-7°C arasında değişecek. Hafta boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor.
Gökyüzü genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Özellikle 6 Mart’tan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.
ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT
Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hala düşük olabileceğini hatırlattı. Sıcaklık artışına bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmanın önemine dikkat çekildi.