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  4. AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek

AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Yurt genelinde sıcaklıkların artış gösterdiği bu günlerde AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi.

AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya girerken kentte sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

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AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

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AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek - Sayfa 3

Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

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AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek - Sayfa 4

AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da pazar akşamı sıcaklıklar 20 dereceye kadar gerileyecek. Akşam saatlerinde başlayacak yağışın, pazartesi günü gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

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