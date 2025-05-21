AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
Yurt genelinde sıcaklıkların artış gösterdiği bu günlerde AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya girerken kentte sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.
Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.