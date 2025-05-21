AKOM duyurdu: İstanbul’a yağış ve serin hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.