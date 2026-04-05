AKOM İstanbul için tarih verdi: Soğuk hava dalgası geliyor, sıcaklıklar aniden düşecek
AKOM’un uyarısına göre, megakent İstanbul'da sıcaklıklar 5-6 derecelere kadar düşecek. Rapora göre, yeni haftaya güneşli bir başlangıç yapılacak olsa da bahar havası hızla yerini dondurucu soğuklara bırakacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Nisan Pazar tarihli raporunda yaklaşan soğuk hava dalgasına işaret etti. Rapora göre yeni hafta güneşli başlayacak, ancak bahar havası kısa sürede yerini dondurucu soğuklara bırakacak.
AKOM’un paylaştığı “Dikkat” notunda, hafta boyunca aralıklarla hafif yağmur geçişleri olacağı, asıl tehlikenin hafta sonuna doğru hissedileceği belirtildi.
Sıcaklıkların Cuma gününden itibaren 5-6°C birden düşerek mevsim normallerinin oldukça altına inmesi bekleniyor.