AKOM İstanbul için tarih verdi: Termometreler dibi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarından itibaren pek çok bölgede kar ve sağanak yağış etkili olurken, İstanbul için de AKOM tarafından uyarı yapıldı.
Yarından itibaren birçok bölgede kar ve sağanak yağış etkili olacak. Megakent İstanbul için ise İBB AKOM’dan uyarı yapıldı.
AKOM’dan yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde hafta boyunca yerel geçişler dışında kuvvetli bir yağış beklenmezken, gökyüzünün çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu olması öngörülüyor.