AKOM saat verdi: İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak, tedbirinizi alın!
Meteoroloji'nin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM bu kez saat verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından, ülke genelinde sıcaklıklar belirgin şekilde düşüş gösterdi. İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi ise beklenen yoğun kar yağışı için geri sayıma başladı.
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Kar alarmı verilen İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilirken, yollarda gerekli çalışmalar yapılarak teyakkuz durumuna geçildi.
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