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  4. AKOM saat verdi: İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak, tedbirinizi alın!

AKOM saat verdi: İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak, tedbirinizi alın!

Meteoroloji'nin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM bu kez saat verdi.

AKOM saat verdi: İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak, tedbirinizi alın! - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından, ülke genelinde sıcaklıklar belirgin şekilde düşüş gösterdi. İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi ise beklenen yoğun kar yağışı için geri sayıma başladı.

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AKOM saat verdi: İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak, tedbirinizi alın! - Sayfa 2

Kar alarmı verilen İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilirken, yollarda gerekli çalışmalar yapılarak teyakkuz durumuna geçildi.

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AKOM saat verdi: İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak, tedbirinizi alın! - Sayfa 3

AKOM, İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı için saat bilgisi paylaştı. 

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AKOM saat verdi: İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak, tedbirinizi alın! - Sayfa 4

Bugün yaklaşık 7 derece olan hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren 4 derecenin altına inerek kar değerlerine ulaşacağını belirtti. Kar yağışının yer yer etkili şekilde başlayıp cuma sabahına kadar süreceği açıklandı.

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