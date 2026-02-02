AKOM saat verdi: İstanbul’da kar yağışı kapıda, sıcaklıklar hızla düşecek
AKOM, haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. AKOM, Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 54 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde birçok kentte sağanak yağış etkili olurken, 15 il için kar yağışı beklendiği duyuruldu
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Trakya’dan Türkiye’ye giriş yaparken, bazı bölgelerde sıcaklıklar hızla düştü. Üç ilde kar yağışı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul için yeni hava durumu uyarılarında bulundu..
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
AKOM yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu.
Bahar seviyesine yükselen sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşecek. Yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği; hafta ortasından (çarşamba) itibarıyla sıcaklıkların yeniden artarak 15°C’ler civarına yükseleceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.