AKOM saat verdi: İstanbul’da kar yağışı şiddetlenecek, sıcaklık 0'ın altına gerileyecek
İstanbul yeni haftaya karla uyandı. İstanbul'da geceden başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran kar yağışları vatandaşlara zor anlar yaşatırken AKOM yaptığı açıklamada İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısını yineledi. Yapılan açıklamada sıcaklıkların eksi 3'e kadar düşeceği, öğle saatlerine kadar da kar yağışının kuvvetleneceği bildirildi. İşte detaylar...
Meteoroloji, AKOM ve valiliklerin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili oldu. İstanbul’da vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyanırken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle trafikte adeta hayat durdu.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Araçlar güçlükle ilerlerken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. AKOM ise kar yağışının süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda yeniden uyardı.
AKOM yaptığı açıklamada, şehir merkezinde sıcaklığın 1 dereceye, kırsal bölgelerde ise eksi 3 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.