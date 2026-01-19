AKOM saat verdi: İstanbul’da kar yağışı şiddetlenecek, sıcaklık 0'ın altına gerileyecek

Meteoroloji, AKOM ve valiliklerin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili oldu. İstanbul’da vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyanırken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle trafikte adeta hayat durdu.