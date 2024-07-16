AKOM saat verdi ve uyardı! İstanbul'da güneş yakacak

İstanbul güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.