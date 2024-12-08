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  4. AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), tarih ve saat vererek İstanbulluları uyardı

AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Sayfa 1

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Sayfa 2

Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Sayfa 3

Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Sayfa 4

Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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