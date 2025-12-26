AKOM saat vererek uyardı: Kar kapıda, sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek

AKOM, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren hızla düşeceğine dikkat çekerek, değerlerin 5 derecenin altına ineceğini, bazı bölgelerde ise 0 derece civarına kadar gerileyerek don riskini artıracağını belirtti. Yağışların özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.