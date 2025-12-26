  1. Ekonomim
AKOM saat vererek uyardı: Kar kapıda, sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar bu geceden itibaren azalarak 5 derecelerin altına, yer yer 0 dereceler civarına gerileyecek. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava durumu değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, hafta boyunca rüzgârın yer yer fırtına kuvvetine ulaşmasının beklendiği, buna aralıklı yağışların eşlik edeceği bildirildi.

AKOM, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren hızla düşeceğine dikkat çekerek, değerlerin 5 derecenin altına ineceğini, bazı bölgelerde ise 0 derece civarına kadar gerileyerek don riskini artıracağını belirtti. Yağışların özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

AKOM'un raporunda 27 Aralık Cumartesi ve 28 Aralık Pazar günleri hafif yağmurlu ve yükseklerde karla karışık yağışın görülebileceği tahmin edildi.

