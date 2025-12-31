AKOM saat vererek uyardı: Karla karışık yağmur, kar ve gizli buzlanma bekleniyor

Meteorolojik verilere göre, gün içerisinde 6°C civarına yükselmesi beklenen sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1°C’ye kadar gerileyecek. Kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere aralıklara karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.