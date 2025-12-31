AKOM saat vererek uyardı: Karla karışık yağmur, kar ve gizli buzlanma bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni yıl hava tahmin raporunu yayımladı.
İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren kentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. AKOM İstanbulluları karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı ve gizli buzlanma riskine karşı uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü itibarıyla kuzeyli yönlerden esen sert rüzgarlar (30-60 km/s) şehri etkisi altına aldı.
Meteorolojik verilere göre, gün içerisinde 6°C civarına yükselmesi beklenen sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1°C’ye kadar gerileyecek. Kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere aralıklara karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.