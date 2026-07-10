AKOM tarih açıkladı, meteoroloji alarm verdi: 22 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un yayımladığı son hava durumu tahminlerine göre, yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. İşte sağanak uyarısı yapılan iller…
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve belirgin bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.
Ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Açıklamada şöyle denildi:
Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.