AKOM tarih verdi: İstanbul için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
AKOM, İstanbul genelinde pazartesi günü kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini belirtti. Ayrıca AKOM, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
AKOM’un son meteorolojik verilere dayandırdığı açıklamaya göre, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu geçecek havanın, pazartesi itibarıyla yerini kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya bırakması bekleniyor.
Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.