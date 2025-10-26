  1. Ekonomim
  4. AKOM tarih verdi: İstanbul için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

AKOM, İstanbul genelinde pazartesi günü kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini belirtti. Ayrıca AKOM, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

AKOM tarih verdi: İstanbul için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

AKOM tarih verdi: İstanbul için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

AKOM’un son meteorolojik verilere dayandırdığı açıklamaya göre, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu geçecek havanın, pazartesi itibarıyla yerini kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya bırakması bekleniyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

