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AKOM tarih verdi! İstanbul'a yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek

AKOM’un açıklamasına göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar mevsim normallerinde kalacak. Ancak, merkez, önümüzdeki hafta sıcaklıkların düşeceği tarihe dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

AKOM tarih verdi! İstanbul'a yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cuma günü hava sıcaklıklarının 28 dereceye kadar yükseleceğini, ancak hafta sonuyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını bildirdi.

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AKOM tarih verdi! İstanbul'a yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek - Sayfa 2

Açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazartesi günü yağışların etkisini artırarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

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AKOM tarih verdi! İstanbul'a yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek - Sayfa 3

Aynı gün kaydedilecek en yüksek sıcaklık ise 20 derece olacak.

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AKOM tarih verdi! İstanbul'a yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek - Sayfa 4

AKOM verilerine göre perşembe günü 29 dereceyi görmesi beklenen hava sıcaklıklarının hafta sonu itibariyle aniden düşmesi bekleniyor.

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