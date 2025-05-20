AKOM tarih verdi! İstanbul'a yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
AKOM’un açıklamasına göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar mevsim normallerinde kalacak. Ancak, merkez, önümüzdeki hafta sıcaklıkların düşeceği tarihe dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cuma günü hava sıcaklıklarının 28 dereceye kadar yükseleceğini, ancak hafta sonuyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını bildirdi.
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Açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazartesi günü yağışların etkisini artırarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.
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