AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının başladığı 2 Şubat Pazartesi günü özellikle sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek ve iç kesimlerde ise yer yer kar yağışı beklendiği ifade edildi. Yetkililer, sürücüler ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu.