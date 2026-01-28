AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini kış koşullarına bırakmaya hazırlanıyor. AKOM’un açıklamasına göre, önümüzdeki hafta kent genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na (AKOM) göre, şubat ayının ilk günlerinde İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.
Kurumdan yapılan bilgilendirmede, eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısının başladığı 2 Şubat Pazartesi günü özellikle sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek ve iç kesimlerde ise yer yer kar yağışı beklendiği ifade edildi. Yetkililer, sürücüler ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu.
Meteoroloji raporlarına göre, ocak ayı sonuna kadar İstanbul’da ciddi bir soğuk hava beklenmezken, şubatın ilk günlerinde kuzeyden gelen soğuk hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 °C altında seyretti.