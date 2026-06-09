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  4. AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı

AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu ve haftalık tahmin raporunu yayınladı.

AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Sayfa 1

AKOM raporuna göre, bugün (9 Haziran Salı) İstanbul genelinde yağış beklenmiyor. Güne 21°C civarında başlayan kentte, öğle saatlerinde sıcaklığın 27°C’ye kadar yükselmesi öngörülürken, akşam saatlerinde 21°C’ye, gece ise 18°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Sayfa 2

ÖNE ÇIKAN VERİLER ŞU ŞEKİLDE;

Nem oranı: Yüzde 45 - Yüzde 85

Deniz suyu sıcaklığı: 21°C

Rüzgar: Poyraz yönünden aralıklarla kuvvetli (15 - 45 km/s)

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AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Sayfa 3

KUVVETLİ POYRAZ ALARMI

AKOM yetkilileri, hafta sonuna kadar havanın çoğunlukla güneşli olacağını ve sıcaklıkların 27°C ile 29°C aralığında seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak rapora düşülen özel notta rüzgarın etkisine dikkat çekildi.

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AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı - Sayfa 4

Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli esecek olan rüzgarın, gün içinde sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği; gece ve sabahın erken saatlerinde ise kente serinlik vereceği belirtildi.

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