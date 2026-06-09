AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı

KUVVETLİ POYRAZ ALARMI

AKOM yetkilileri, hafta sonuna kadar havanın çoğunlukla güneşli olacağını ve sıcaklıkların 27°C ile 29°C aralığında seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak rapora düşülen özel notta rüzgarın etkisine dikkat çekildi.