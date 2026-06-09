AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış alarmı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu ve haftalık tahmin raporunu yayınladı.
AKOM raporuna göre, bugün (9 Haziran Salı) İstanbul genelinde yağış beklenmiyor. Güne 21°C civarında başlayan kentte, öğle saatlerinde sıcaklığın 27°C’ye kadar yükselmesi öngörülürken, akşam saatlerinde 21°C’ye, gece ise 18°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VERİLER ŞU ŞEKİLDE;
Nem oranı: Yüzde 45 - Yüzde 85
Deniz suyu sıcaklığı: 21°C
Rüzgar: Poyraz yönünden aralıklarla kuvvetli (15 - 45 km/s)
KUVVETLİ POYRAZ ALARMI
AKOM yetkilileri, hafta sonuna kadar havanın çoğunlukla güneşli olacağını ve sıcaklıkların 27°C ile 29°C aralığında seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak rapora düşülen özel notta rüzgarın etkisine dikkat çekildi.