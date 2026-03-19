AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava sertleşiyor, sıcaklık düşüyor
AKOM’un raporuna göre İstanbul'da bugün aralıklı sağanak yağış ve kuvvetli poyraz etkili olacak. Peki Ramazan Bayramı’nı da kapsayan önümüzdeki bir haftalık süreçte hava nasıl olacak?
AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre İstanbul genelinde gün boyunca aralıklarla sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak.
Sabah saatlerinde 7 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 9 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde yeniden 7 dereceye, gece saatlerinde ise 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Raporda, nem oranının gün boyunca 70 ile 95 arasında değişeceği belirtilirken, kuzeyli yönlerden (poyraz) esecek rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşarak 30 ila 65 kilometre hızla etkili olmasının beklendiği kaydedildi.