AKOM, tarih verdi ve uyardı: 5 gün sürecek yeni yağışlı sistem geliyor
AKOM, yeni bir açıklamayla Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemin etkili olacağını duyurdu. Kurum, 4-5 gün boyunca aralıklı yağışların süreceğini ve hava sıcaklıklarının 14-19 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.
Yaklaşık bir haftadır yoğun bulutluluk altında olan İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürürken, cuma gecesinden bu yana metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştü.
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'da 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar (metrekareye 65-117 kg) bölgemizi terk ederken hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Orta Akdeniz üzerinden benzer bir sistemin bölgemize ulaşacağı, 4-5 gün süre ile tekrardan aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14-19°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.