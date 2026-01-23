  1. Ekonomim
  4. AKOM tarih vererek duyurdu: İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?

AKOM, yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede, 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusuna cevap verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, birçok ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren ülkenin yaklaşık yarısında yağış etkili olurken, özellikle iç ve doğu kesimler beyaza büründü.

Gelişmelerin ardından vatandaşların gözü İstanbul’a çevrildi ve “İstanbul’da kar yağacak mı?” sorusu gündeme geldi. AKOM, yaptığı değerlendirmeyle merak edilen bu soruya ilişkin açıklamada bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından AKOM yeni bir kar yağışı dalgasının beklenip beklenmediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, hafta boyu sağanak yağışının görüleceği ve sıcaklıkların bahar seviyelerine çıkacağı bildirildi.

