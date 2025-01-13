AKOM, tarih vererek İstanbulluları uyardı: İzlanda kışı geldi
AKOM, İstanbul ve çevresi ile Marmara Bölgesi için hava durumu raporunu duyurdu. Raporda, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.
AKOM tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, megakent İstanbul’da hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.
İstanbul ve çevresi ile Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmaya devam edeceği bildirildi. AKOM, yağışlı ve soğuk hava koşullarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
HİSSEDİLEN SICAKLIK 2 DERECE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugünkü sıcaklıklar 7°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar düştü.
SOĞUK HAVA 19 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Perşembe gününe kadar rüzgarın kuvvetli olduğu, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği belirtildi.