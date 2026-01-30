AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a kar yeniden geliyor
AKOM, İstanbul için yeni kar yağışı uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor.
En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.
Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.