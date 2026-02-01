AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a yeniden kar geliyor
AKOM, İstanbul için kritik bir hava uyarısı yayımladı. Açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ve kuvvetli yağış, pazartesi gününden sonra kar yağışına dönüşecek. Hava sıcaklıklarının hızla düşerek kış koşullarına gerilemesi öngörülüyor. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 31 Ocak–4 Şubat 2026 dönemini kapsayan hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Marmara Bölgesi genelinde fırtına ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Mevsim normallerine yakın seyreden ve 6–9 derece aralığında ölçülen hava sıcaklıklarının, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 5 derecenin altına inerek kış koşullarını daha net hissettirmesi bekleniyor. Tahminlere göre pazartesi günü en düşük 1, en yüksek 5 derece, salı günü ise en düşük 1, en yüksek 4 derece civarında sıcaklıklar görülecek.
Marmara Bölgesi genelinde bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan hava muhalefetinin, önümüzdeki Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Bu süreçte bölgede sağanak yağışların yanı sıra yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.