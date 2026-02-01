AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a yeniden kar geliyor

Sıcaklıkların 5 derecenin altına inerek kış koşullarını daha net hissettirmesi bekleniyor. Tahminlere göre pazartesi günü en düşük 1, en yüksek 5 derece, salı günü ise en düşük 1, en yüksek 4 derece civarında sıcaklıklar görülecek.