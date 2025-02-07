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  4. AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'daki kar yağışı, Sibirya soğuklarının etkisiyle devam ediyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni tahminlerini açıkladı.

AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - Sayfa 1

İstanbul'da dünden itibaren ara ara devam eden kar yağışı, gece saatlerine doğru şiddetini artırdı.

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AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - Sayfa 2

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının bugüne kadar devam etmesi bekleniyor. "Kar yağışı sürecek mi?", "İstanbul'da kar ne kadar devam edecek?", "Hava durumu nasıl şekillenecek?" soruları gündemdeyken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni hava tahminlerini paylaştı.

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AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - Sayfa 3

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM tarafından yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’u etkilemeye devam edeceği belirtildi.

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AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - Sayfa 4

Yetkililer, yarın sabah saatlerine kadar İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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