AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının bugüne kadar devam etmesi bekleniyor. "Kar yağışı sürecek mi?", "İstanbul'da kar ne kadar devam edecek?", "Hava durumu nasıl şekillenecek?" soruları gündemdeyken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni hava tahminlerini paylaştı.