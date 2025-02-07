AKOM, tarih vererek uyardı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'daki kar yağışı, Sibirya soğuklarının etkisiyle devam ediyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni tahminlerini açıkladı.
İstanbul'da dünden itibaren ara ara devam eden kar yağışı, gece saatlerine doğru şiddetini artırdı.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının bugüne kadar devam etmesi bekleniyor. "Kar yağışı sürecek mi?", "İstanbul'da kar ne kadar devam edecek?", "Hava durumu nasıl şekillenecek?" soruları gündemdeyken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni hava tahminlerini paylaştı.
AKOM'DAN UYARI GELDİ
AKOM tarafından yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’u etkilemeye devam edeceği belirtildi.