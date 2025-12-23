AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklılar dibi görecek, İstanbul’da kar alarmı
Havaların iyice soğumasıyla birlikte megakentte yaşayan vatandaşlar "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. İBB AKOM’un açıklamasına göre, hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, cuma gününden itibaren hava hissedilir şekilde soğuyacak. İşte detaylar...
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı konusunda vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 10 derece civarında seyreden hava sıcaklığı gün içinde en fazla 12 dereceye çıkacak, akşam saatlerinde 9 dereceye, gece ise 8 dereceye kadar düşecek.
AKOM, rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha düşük olacağına dikkat çekerken, nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında değişeceğini bildirdi.