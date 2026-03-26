AKOM tarih vererek uyardı: Yeni haftada sıcaklıklar sert düşecek
AKOM, 26 Mart 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da gün içinde yağış beklenmiyor; gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde 7 derece civarında ölçülen hava sıcaklığının, gün ortasında 15 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde 8 dereceye düşmesi beklenen sıcaklık, gece ise 6 derece seviyelerine kadar gerileyecek.
Nem oranının gün boyunca yüzde 55 ile 85 arasında değişeceği tahmin edilirken, poyraz yönünden esecek hafif rüzgârın etkili olacağı bildirildi.
AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da cuma akşamına kadar yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak hafta sonuna kadar 15-18 derece aralığında, mevsim normallerine yakın bahar değerlerinde seyretmesi öngörülüyor. Gökyüzünün ise genel olarak parçalı bulutlu olacağı ifade edildi.