AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye yaklaşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, haftalık hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre termometrelerin 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 26 Haziran Cuma günü ve önümüzdeki günlere ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.
Rapora göre İstanbul’da bugün yağış beklenmezken, hafta boyunca güneşli ve açık havanın etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıkların ise yeni haftayla birlikte artarak 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
AKOM’un tahminine göre İstanbul’da sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık 24 derece olacak. Öğle saatlerinde güneşli havayla birlikte sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde 23, gece ise 21 derece bekleniyor.