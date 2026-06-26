  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye yaklaşacak

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye yaklaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, haftalık hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre termometrelerin 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye yaklaşacak - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 26 Haziran Cuma günü ve önümüzdeki günlere ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

1 | 9
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye yaklaşacak - Sayfa 2

Rapora göre İstanbul’da bugün yağış beklenmezken, hafta boyunca güneşli ve açık havanın etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıkların ise yeni haftayla birlikte artarak 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

2 | 9
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye yaklaşacak - Sayfa 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

AKOM’un tahminine göre İstanbul’da sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık 24 derece olacak. Öğle saatlerinde güneşli havayla birlikte sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde 23, gece ise 21 derece bekleniyor.

3 | 9
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye yaklaşacak - Sayfa 4

Nem oranının gün içinde yüzde 35 ila 80 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzeydoğu (Poyraz) yönünden orta kuvvette, zaman zaman 10 ila 35 kilometre/saat hızla eseceği bildirildi. Deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor.

4 | 9