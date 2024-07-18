AKOM uyardı: Afrika sıcakları bunaltacak, öğle saatlerine dikkat! Sıcak hava ne zaman sona erecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), başta İstanbul olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika sıcaklarının etkili olacağını belirterek, öğle saatlerinde güneş altında olunmaması konusunda vatandaşları uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı.
ÖĞLE SAATLERİNDE GÜNEŞ ALTINDA KALMAYIN
AKOM, ayrıca İstanbul’da 36 dereceyi bulması beklenen aşırı sıcakların etkili olacağı öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul’da, gün boyu benzer hava koşullarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
AFRİKA SICAĞI BUNALTIYOR
İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.