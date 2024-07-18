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  4. AKOM uyardı: Afrika sıcakları bunaltacak, öğle saatlerine dikkat! Sıcak hava ne zaman sona erecek?

AKOM uyardı: Afrika sıcakları bunaltacak, öğle saatlerine dikkat! Sıcak hava ne zaman sona erecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), başta İstanbul olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika sıcaklarının etkili olacağını belirterek, öğle saatlerinde güneş altında olunmaması konusunda vatandaşları uyardı.

AKOM uyardı: Afrika sıcakları bunaltacak, öğle saatlerine dikkat! Sıcak hava ne zaman sona erecek? - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı.

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AKOM uyardı: Afrika sıcakları bunaltacak, öğle saatlerine dikkat! Sıcak hava ne zaman sona erecek? - Sayfa 2

ÖĞLE SAATLERİNDE GÜNEŞ ALTINDA KALMAYIN

AKOM, ayrıca İstanbul’da 36 dereceyi bulması beklenen aşırı sıcakların etkili olacağı öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

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AKOM uyardı: Afrika sıcakları bunaltacak, öğle saatlerine dikkat! Sıcak hava ne zaman sona erecek? - Sayfa 3

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul’da, gün boyu benzer hava koşullarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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AKOM uyardı: Afrika sıcakları bunaltacak, öğle saatlerine dikkat! Sıcak hava ne zaman sona erecek? - Sayfa 4

AFRİKA SICAĞI BUNALTIYOR

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.

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