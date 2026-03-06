  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek

AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da cumartesi gününden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının gerileyeceği öngörülüyor. İşte AKOM'un haftalık hava tahmin raporu...

AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 6
AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek - Sayfa 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahminlerini açıkladı.

2 | 6
AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek - Sayfa 3

Yapılan değerlendirmede, İstanbul genelinde hafta boyunca yağış beklenmediği, gökyüzünün genellikle güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı bildirildi.

3 | 6
AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek - Sayfa 4

Açıklamada, "Halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 10 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

4 | 6