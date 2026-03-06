AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.