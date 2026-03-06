AKOM uyardı: İstanbul’da hafta sonu hava sert değişecek
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da cumartesi gününden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının gerileyeceği öngörülüyor. İşte AKOM'un haftalık hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahminlerini açıkladı.
Yapılan değerlendirmede, İstanbul genelinde hafta boyunca yağış beklenmediği, gökyüzünün genellikle güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı bildirildi.