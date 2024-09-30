AKOM uyardı! Sıcaklık düştü, sağanak başladı! 13 il için sarı kodlu uyarı geldi
Afet Koordinasyon Merkezi, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşerken, bugün 13 il için sarı alarm verildi. İşte ayrıntılar...
İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
AKOM'dan yapılan açıklamada, Salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olabileceği uyarısında bulunuldu.
Kentte sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor. AKOM'dan kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.