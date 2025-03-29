AKOM ve Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda sürpriz bir hava değişimiyle karşılaşacak. Meteoroloji verilerine göre, 5-8 Nisan tarihleri arasında Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki 5 güne ait güncellenmiş hava tahmin raporunu duyurdu. 29 Mart Cumartesi günü için 10 ilde sarı kodlu uyarı verildi.
BALKANLARDAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecek. Soğuk ve yağışlı hava ise Ramazan Bayramı tatili süresince etkisini sürdürecek. Bayram dönüşünde ise tatilcileri Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası bekliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.