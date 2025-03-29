AKOM ve Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.