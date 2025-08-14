AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı: Hızı 70 kilometreyi bulacak
Meteoroloji, İstanbul dahil 11 şehir için saatte 70 kilometre hızına ulaşabilecek fırtına uyarısı yayımladı. AKOM ise İstanbul’daki rüzgarın, aşırı sıcakları hafifletecek şiddette olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos Perşembe günü hava durumunu açıkladı. Tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer kesimler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.