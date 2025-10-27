AKOM ve Valilik'ten “dikkatli olun” uyarısı: Çok kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbul'un bugünden itibaren yeniden yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girmesi bekleniyor. AKOM ve Valilik, öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgâr ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. İşte detaylar...
İstanbul, bugünden itibaren yeniden güçlü yağış ve fırtına etkisine girecek. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren metrekareye 30 kilograma kadar yağış düşebileceğini duyurdu.
Yetkililer, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son açıklamada, hafta sonu yaşanan kısa süreli hava yumuşamasının ardından kentin bugün (Pazartesi) itibarıyla yeniden şiddetli hava koşullarına teslim olacağı belirtildi.