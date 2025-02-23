AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü
AKOM, İstanbul'da k5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü.
Hava sıcaklığı şehir merkezinde sıfırın altında 2, kuzey ve kırsal bölgelerde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.