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  4. AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü

AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü

AKOM, İstanbul'da k5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı.

AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı.

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AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü - Sayfa 2

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü.

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AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü - Sayfa 3

Hava sıcaklığı şehir merkezinde sıfırın altında 2, kuzey ve kırsal bölgelerde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

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AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü - Sayfa 4

İBB'nin sorumlu olduğu 4 bin 140 kilometrelik yol ağı boyunca 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla ulaşımı açık tutmak için operasyon yürütüldü.

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