AKOM'dan 5 gündür etkili olan kar yağışı açıklaması: Kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü.