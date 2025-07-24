AKOM’dan 'Afrika sıcakları' alarmı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın! Tarih verdi
İstanbul, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmayı sürdürüyor. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı.
Buna göre, İstanbul genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de sürecek. Hava sıcaklıklarının 33 ile 37 derece arasında olması beklenirken, kuzey (Poyraz) yönünden esmesi öngörülen rüzgârın zaman zaman 20 ila 50 km/s hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
AKOM’un sabah saatlerinde yayımladığı uyarıya göre, öğle saatlerinde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.