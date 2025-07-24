AKOM’dan 'Afrika sıcakları' alarmı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın! Tarih verdi

Buna göre, İstanbul genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de sürecek. Hava sıcaklıklarının 33 ile 37 derece arasında olması beklenirken, kuzey (Poyraz) yönünden esmesi öngörülen rüzgârın zaman zaman 20 ila 50 km/s hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.