  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdi

AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdi

AKOM, İstanbul'da yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren "mola vermesinin" beklendiğini belirtti ancak önümüzdeki saatlerde İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdi - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın için İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

1 | 6
AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdi - Sayfa 2

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkili olduğu kentte, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

2 | 6
AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdi - Sayfa 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı yurttaşlar otobüs duraklarına sığındı.

3 | 6
AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdi - Sayfa 4

AKOM'DAN UYARI

AKOM, cuma günü için İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağına ilişkin uyarıda bulundu.

4 | 6