AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için gün verdi
AKOM, İstanbul'da yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren "mola vermesinin" beklendiğini belirtti ancak önümüzdeki saatlerde İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın için İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkili olduğu kentte, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı yurttaşlar otobüs duraklarına sığındı.