AKOM'dan İstanbul için fırtına ve kar alarmı: Okulların açılacağı gün 5 ilçeye uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 4 Şubat Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur için vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.

