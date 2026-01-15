AKOM’dan İstanbul için kar alarmı: 2 gün boyunca yoğun yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından AKOM da İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 3–5°C düşecek. Ayrıca 2 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısı sonrası güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Açıklamada, önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıntılara yer verilirken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI 2 GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından AKOM'dan da yeni açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, İstanbul için kar alarmı verildi. AKOM, hafta sonunun gelmesiyle hava sıcaklıklarının düşeceğini 2 gün boyunca da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.