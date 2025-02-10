AKOM'dan İstanbul için kar alarmı: 'Sibirya soğukları geliyor' diyerek saat verdi

'SİBİRYA' KÖKENLİ SOĞUKLAR GELİYOR

İstanbul genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceği ve Çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yoğun kar yağışları görülebileceği öngörülüyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor.