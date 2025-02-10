AKOM'dan İstanbul için kar alarmı: 'Sibirya soğukları geliyor' diyerek saat verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklendiğini açıklayarak saat verdi ve vatandaşları uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, şehirdeki hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
AKOM'un tahminlerine göre, gün boyunca çeşitli bölgelerde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülecek.
Özellikle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saat 17.00'den sonra ise kar yağışının şehir genelinde artması bekleniyor.
'SİBİRYA' KÖKENLİ SOĞUKLAR GELİYOR
İstanbul genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceği ve Çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yoğun kar yağışları görülebileceği öngörülüyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor.