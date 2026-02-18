AKOM'dan İstanbul için 'kar' uyarısı! Sıcaklık dibi görecek: Saat verildi

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, gün içinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar gerileyeceği, akşam saatlerinde 4 derece, gece saatlerinde ise 5 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gün boyunca nem oranının ise yüzde 75 ile 95 arasında olacağı bildirildi.