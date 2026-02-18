AKOM'dan İstanbul için 'kar' uyarısı! Sıcaklık dibi görecek: Saat verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, hava tahmin ve haftalık değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre megakentte gün boyunca yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterecek.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, gün içinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar gerileyeceği, akşam saatlerinde 4 derece, gece saatlerinde ise 5 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gün boyunca nem oranının ise yüzde 75 ile 95 arasında olacağı bildirildi.
Rüzgarın lodos ve karayel yönlerinden aralıklarla kuvvetli eseceği, hızının saatte 20 ila 50 kilometreye ulaşabileceği kaydedildi. Günlük yağış miktarının metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında olması beklenirken, deniz suyu sıcaklığı 10 derece olarak açıklandı.