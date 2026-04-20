AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Hava sıcaklığı sert düşecek, yağış etkili olacak
AKOM’un 20 Nisan tarihli raporuna göre İstanbul’da bugün yağış beklenmezken, sıcaklıkların gün içinde 10 ila 18 derece arasında değişeceği bildirildi. Raporda ayrıca İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceği ifade edildi.
Kent genelinde sıcaklıkların gün içinde değişkenlik göstereceği, sabah ve gece saatlerinde 10 dereceye kadar düşeceği, öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 derece civarında seyredeceği bildirildi.
Nem oranının yüzde 40 ile 70 arasında değişmesi öngörülürken, rüzgarın güney yönlerden hafif şiddette, saatte 2 ila 12 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 12 derece olduğu kaydedildi.