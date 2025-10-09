  1. Ekonomim
AKOM ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe sağanak yağış uyarısı: Yağışlar kaç gün sürecek?

AKOM, İstanbul için bir haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda İstanbul'u etkisi altın alan yağışların aralıklı olarak devam edeceği duyuruldu. İstanbul Valiliği ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada, bugün İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Peki yağışlar kaç gün sürecek? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı son hava durumu raporunda, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla yağışların devam edeceğini duyurdu.

İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havanın, parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 17-20°C arasında değişecek, aralıklı sağanak yağmur megakenti etkisi altına alacak.

AKOM'UN HAFTALIK TAHMİN RAPORU

10.10.2025 Cuma: Parçalı Bulutlu, Sabah Yağmurlu (1-2 kg arası)

11.10.2025 Cumartesi: Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-10 kg arası)

12.10.2025 Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2-5 kg arası)

