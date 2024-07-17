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  4. İstanbul için peş peşe sıcak ve nem uyarısı: Kavrulacağız! Dışarı çıkmayın

İstanbul için peş peşe sıcak ve nem uyarısı: Kavrulacağız! Dışarı çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 35 derece civarında seyredeceğini ve nem oranının da yüksek olacağını duyurdu. İstanbullular için bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, "Dışarı çıkmayın" dedi.

İstanbul için peş peşe sıcak ve nem uyarısı: Kavrulacağız! Dışarı çıkmayın - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 35 derece civarında seyredeceği ve nem oranının yüksek olacağını açıkladı. Ayrıca rüzgarın kuzey-doğu yönünde orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

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İstanbul için peş peşe sıcak ve nem uyarısı: Kavrulacağız! Dışarı çıkmayın - Sayfa 2

AKOM, İstanbul’daki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul için peş peşe sıcak ve nem uyarısı: Kavrulacağız! Dışarı çıkmayın - Sayfa 3

Açıklamada, “Yüksek nem oranıyla (yüzde 50-95) sıcaklık ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilebilmektedir” denildi.

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İstanbul için peş peşe sıcak ve nem uyarısı: Kavrulacağız! Dışarı çıkmayın - Sayfa 4

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM, İstanbulluları özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda da uyardı.

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