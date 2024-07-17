İstanbul için peş peşe sıcak ve nem uyarısı: Kavrulacağız! Dışarı çıkmayın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 35 derece civarında seyredeceğini ve nem oranının da yüksek olacağını duyurdu. İstanbullular için bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, "Dışarı çıkmayın" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 35 derece civarında seyredeceği ve nem oranının yüksek olacağını açıkladı. Ayrıca rüzgarın kuzey-doğu yönünde orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.
AKOM, İstanbul’daki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, “Yüksek nem oranıyla (yüzde 50-95) sıcaklık ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilebilmektedir” denildi.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
AKOM, İstanbulluları özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda da uyardı.